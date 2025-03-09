Дроны атаковали российское стратегическое предприятие — ЦПД

Атакованный объект играет немаловажную роль в России в обеспечении промышленного комплекса.

Украинские беспилотники атаковали Новолипецкий металлургический комбинат, имеющий стратегическое значение для российской армии.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он сообщил, что это одно из крупнейших металлургических предприятий РФ. Комбинат играет немаловажную роль в России в обеспечении промышленного комплекса, в том числе и оборонного сектора.

Коваленко назвал несколько причин, почему данное предприятие важно для врага:

Производство стали и проката НЛМК выпускает широкий спектр металлопродукции, которые используются в военной технике, бронетехнике и судостроении.

Снабжение металла для оборонной промышленности – металл НЛМК применяется в производстве бронетанковой техники, в том числе корпусов боевых машин, а также в авиастроении и ракетной отрасли.

Роль в судостроении – российские военные корабли и подлодки строятся с использованием стали, поставляемой Новолипецким комбинатом.

Ремонт и модернизация военной техники – металл НЛМК используется для ремонта и обновления бронетехники.

Коваленко добавил, что НЛМК входит в список стратегических предприятий РФ, и его деятельность тесно связана с экономической и военной составляющей Кремля.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили вблизи Суджи большую группу российских диверсантов.

Мы ранее информировали, что на Курщине враг снова массово использует солдат из КНДР.

Читайте также: