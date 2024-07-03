Про що свідчить колір менструацій

Колір вашої менструальної крові може залежати від того, наскільки інтенсивна ваша кровотеча, який у вас день циклу та як довго кров була у вашому тілі.

На сторінці Onclinic вийшло відео присвячене жіночій темі, а саме – менструації.

Рожевий

Рожева кров не рідкість на початку або в кінці менструації. Такі виділення безпосередньо перед менструацією - абсолютно нормальне явище, оскільки це свідчить про те, що місячні наближаються і кров змішується зі слизом шийки матки. Рожева кров може бути ознакою того, що у вас овуляція, оскільки цервікальна рідина збільшується під час овуляції та змішується з кров’ю, надаючи їй світліший колір. Цей вид кров’янистих виділень зазвичай триває 1-2 дні. Але якщо ви помічаєте рожеві водянисті виділення між менструаціями, це може вказувати на такі проблеми, як рак шийки матки, тому це потребує уваги та консультації з лікаря.

У деяких випадках у жінок в перименопаузі також може бути рожева менструальна кров. Зниження рівня естрогену під час перименопаузи може вплинути на об'єм і колір вашої менструальної крові.

Чорний

Хоча чорна кров може викликати тривогу, насправді це лише ознака старішої крові, яка проходить через ваше тіло. Зазвичай немає причин для хвилювання. Іноді вона може бути дещо іншої консистенції з грудками, схожими на кавову гущу. Це вказує на те, що ваші місячні, можливо, були пізніми та їх кислотність підвищилась, але зазвичай це не є проблемою.

Зелений / Сірий

Якщо менструальна кров сіра, вам слід записатися до лікаря, оскільки це може бути ознакою викидня. Сірий колір також може сигналізувати про таку інфекцію, як бактеріальний вагіноз.

Помаранчевий

Помаранчева менструальна кров разом зі свербінням, різким запахом або дискомфортом у вагінальній області може вказувати на наявність інфекції, такої як бактеріальний вагіноз або трихомоніаз. У інших випадках, якщо помаранчевий колір - єдиний симптом, ймовірно, що це свідчення того, що скоро почнуться місячні.

Фіолетовий

Кров темно-фіолетового або синього кольору зазвичай свідчить про високий рівень естрогену. У такій крові часто можуть бути згустки і в організмі вона знаходилась довше, ніж тиждень. Якщо високий рівень естрогену не лікувати, він може призвести до розвитку ендометріозу, міоми або кісти яєчників.

Темно-червоний

Зміна кольору менструації з яскраво-червоного на темно-червоний після перших днів це абсолютно нормальне явище. На початку менструації слизова оболонка матки відшаровується досить швидко, а потім процес сповільнюється. Темніший колір крові зазвичай свідчить про те, що ця кров вже знаходиться у вашому тілі трохи довше і не така свіжа. Іноді темно-червоні виділення можуть бути ознакою підготовки тіла до вагітності або вказувати на можливий викидень.

Яскраво-червоний

Багато жінок помічають, що на початку менструації їхня кров має яскраво-червоний колір. Це пов'язано зі звуженням м'язів матки, які допомагають відштовхувати її слизову оболонку. Так само як коли ви порізали палець або подряпали коліно, кров виглядає яскраво-червоною, оскільки на неї не потрапило повітря, яке спричинило її окислення. Але якщо ваші виділення дуже рясні та яскраво-червоні, це може бути ознакою інших проблем, таких як міома, поліпи або кісти яєчників. Якщо ваші місячні регулярно важкі та болючі, варто звернутися до лікаря.

Варіанти кольорів менструації можуть варіюватися від яскраво-червоного до темно-коричневого або навіть помаранчевого, що також може бути нормою. Головне - слідкуйте, щоб будь-які зміни кольору не супроводжувались неприємним запахом і біллю.

@onclinic.ua Розмови про менструацію можуть бути кольоровими, і ми не тільки про червоний! А ви знали, що менструація буває різних кольорів? Від яскраво-червоної до темно-коричневої, а інколи навіть помаранчевого кольору! Так, це навіть може бути в межах норми. Головне – слідкуйте, щоб ваш «помаранчевий прапорець» не супроводжувався неприємним запахом. Інакше це сигнал для походу до лікаря Нехай ваш цикл буде кольоровим, але завжди в межах норми! Не забудь переслати відео подружкам!‍♀️ ♬ оригінальний звук - Onclinic

Одного лише кольору менструальної крові недостатньо, щоб визначити, чи є менструація "нормальною". Якщо ви відчуваєте такі симптоми, як біль, свербіж або нехарактерний запах, запишіться до медичного працівника.

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