Чи закінчиться війна в Україні у 2025 році: Зеленський відповів

Зеленський назвав умови закінчення війни та відповів, чи готовий до переговорів з Путіним.

Війну в Україні можна закінчити у 2025 році, якщо чинити тиск на РФ завдяки посиленню України та через дипломатичні інструменти.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для SkyNews, оприлюдненому на youtube-каналі ОП.

"Ми зробимо все, щоби закінчити цю війну. У нас є всі можливості закінчити цю війну наступного, 2025 року. Ми можемо це зробити, але тільки разом з Європою, США, звичайно, з Україною як головною частиною цієї угоди. Я певен, що ми можемо чинити величезний тиск на Росію через посилення України, потім дипломатичним шляхом", – сказав глава держави.

Також читайте Трамп може вимагати припинення вогню на час переговорів України та Росії - CNN

На його думку, новообраний американський президент США Дональд Трамп здатний чинити великий тиск на РФ через посилення України.

"Це (закінчення війни – Ред.) може статися швидко, але все залежить від волі. Від волі тих, хто цього хоче. Зрозуміло, що це не легко і це не відбудеться завтра. Але це може статися наступного року. Я так відчуваю, але все залежить від рішень і волі інших лідерів", – вважає президент.

Відповідаючи на запитання про готовність до переговорів з Путіним, Зеленський сказав, що "говорити тільки заради розмови, заради амбіцій Путіна є нерозумним".

"Нам потрібно мати сильну позицію. Якщо ми матимемо сильну позицію, тоді він (Путін – Ред.) буде нас слухати. Інакше – він просто говоритиме", – підсумував глава держави.

Раніше Володимир Зеленський назвав умову, що допоможе швидко завершити гарячу фазу війни.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.