Цікавий лайфгак: як приталити широку сукню

Цей лайфгак стане у пригоді всім, хто хоче внести зміни у свій гардероб, не вдаючись до шиття.

На сторінці FashionNova показали простий та зручний спосіб, як приталити широку сукню без складних маніпуляцій та вшивання. Вам знадобиться металеве кільце, це може бути звичайний браслет, і гумка.

Що робити:

Візьміть браслет, надіньте сукню навиворіт і задом наперед;

Браслет розташуйте під сукнею десь посередині тулуба;

Захопіть браслет пальцями та надіньте на нього гумку. Зробіть кілька обертів, щоб вона гарно трималася;

Тепер перевдягніть сукню так, як вона має бути. Позаду на спині у вас буде браслет.

Поради:

Такий лайфгак можна також зробити з топами, майками, навіть футболками, якщо ви хочете їх приталити.

Завдяки цьому простому лайфгаку ви зможете швидко та легко змінити вигляд своїх широких суконь і топів, зробивши їх фігурнішими та стильними.

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