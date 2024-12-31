На Дніпропетровщині батько побив сина до смерті: чоловіка затримали

Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

У місті П'ятихатки, що на Дніпропетровщині, батько побив трирічну дитину дерев'яною палицею та руками.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними поліції, 23 грудня хлопчика з важкими травмами доправили до лікарні у реанімаційне відділення де він боровся за життя. Згодом, 27 грудня дитина померла.

Правоохоронці встановили, що до побиття дитини причетний його 33-річний батько. Як з'ясувалося, батьки хлопчика разом не проживали. Але останнім часом за дитиною частіше наглядав чоловік.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії та затримали зловмисника.

Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, у Вінниці посеред уроку військовий побив учителя трудового навчання.

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