Будуть блистіти: як відмити чашки від чайного нальоту

На чашках в процесі їх використання з'являється наліт, від якого важко позбутися. Однак існують прості засоби, які допоможуть відмити чашку від чаю чи кави. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Коментар авторки Тетяни Мележик:

"З чайним та кавовим нальотом справитися досить важко. Особливо, коли мова йде про білі чашки. Але дуже хочеться, щоб посуд на кухні завжди залишався чистим, тож я почала пробувати різні народні засоби. Ділюся з вами тими, які ефективно спрацювали."

Харчова сода

Харчова сода допомагає позбутися практично всіх плям. Її можна використовувати як в чистому вигляді, так і поєднувати з водою. Останній варіант підходить для більш м'якого очищення. Для цього потрібно взяти 1 столову ложку соди, додати кілька крапель теплої води і ретельно змішати. Повинна вийти суміш, схожа на пасту. Далі її наносять на забруднені місця, залишають на кілька хвилин і змивають чистою водою та губкою.

Лимонна кислота

Це ще один засіб, який підходить для видалення плям від чаю чи кави. В забруднену чашку потрібно насипати 2 чайні ложки лимонної кислоти, влити сік половинки лимона. Потім розтерти суміш по стінкам посуду і залишіть на 5 хвилин, щоб засіб подіяв. Після цього додатково прополоскати чашку в теплій воді і витерти насухо.

Столовий оцет

Потрібно всього лише намочити ватний диск в столовому оцеті та ретельно протерти весь наліт на чашці. За кілька хвилин весь бруд посвітлішає, а потім взагалі зникне. Після цього головне не забути прополоскати посуд у теплій воді, щоб прибрати досить специфічний запах оцту.

Зубна паста

Це дуже дієвий та простий спосіб позбутися чайного чи кавового нальоту. На стінки чашок потрібно нанести трішки зубної пасти, розтерти за допомогою губки, а потім промити у чистій воді.

Сіль

Краще підходить сіль крупного помелу. Однак потрібно бути дуже обережними, щоб не зіпсувати посуд. Тому краще просто замочити чашки у сольовому розчині на 2 години. На 1 літр гарячої води потрібно 1 чайна ложка солі.

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