Будут блестеть: как отмыть чашки от чайного налета

На чашках в процессе их использования появляется налет, от которого трудно избавиться. Однако есть простые средства, которые помогут отмыть чашку от чая или кофе. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Комментарий автора Татьяны Мележик:

"С чайным и кофейным налетом справиться довольно трудно. Особенно, когда речь идет о белых чашках. Но очень хочется, чтобы посуда на кухне всегда оставалась чистой, поэтому я начала пробовать разные народные средства. Делюсь с вами эффективно сработавшими".

Пищевая сода

Пищевая сода помогает избавиться практически от всех пятен. Ее можно использовать как в чистом виде, так и совмещать с водой. Последний вариант подходит для более мягкой очистки. Для этого нужно взять 1 столовую ложку соды, добавить несколько капель теплой воды и тщательно перемешать. Должна получиться смесь, похожая на пасту. Затем ее наносят на загрязненные места, оставляют на несколько минут и смывают чистой водой и губкой.

Лимонная кислота

Это еще одно средство, подходящее для удаления пятен от чая или кофе. В запачканную чашку нужно насыпать 2 чайные ложки лимонной кислоты, влить сок половинки лимона. Затем растереть смесь по стенкам посуды и оставьте на 5 минут, чтобы средство воздействовало. После этого дополнительно прополоскать чашку в теплой воде и вытереть досуха.

Столовый уксус

Нужно всего-навсего намочить ватный диск в столовом уксусе и тщательно протереть весь налет на чашке. Через несколько минут вся грязь посветлеет, а потом вообще исчезнет. После этого главное не забыть прополоскать посуду в теплой воде, чтобы убрать достаточно специфический уксусный запах.

Зубная паста

Это очень действенный и простой способ избавиться от чайного или кофейного налета. На стенки чашек нужно нанести немного зубной пасты, растереть с помощью губки, а затем промыть в чистой воде.

Соль

Лучше подходит соль крупного помола. Однако нужно быть очень аккуратными, чтобы не испортить посуду. Потому лучше просто замочить чашки в солевом растворе на 2 часа. На 1 литр горячей воды требуется 1 чайная ложка соли.

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