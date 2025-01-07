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Астрологический прогноз на 7 января

Астрологический прогноз на 7 января

Птица Феникс - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: дела, начатые в этот день, как правило, оказываются успешными, поэтому не стоит медлить с работой над ними. 

Символ дня: птица Феникс. 

Стихия дня: Земля, Огонь. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: агат, красный гранит. 

За какую часть тела отвечает: желудок. 

Болезни дня: велика вероятность подхватить какой-нибудь вирус, поэтому не стоит посещать места массового скопления людей. 

Питание дня: диета или голодание очистят организм от шлаков и токсинов. 

Стрижка дня: стрижка окажется максимально удачной. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры против ссор и споров с родственниками и соседями. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, подсказывают, какую жизненную дорогу выбрать. 

Табу дня: под запретом сидячий образ жизни. 

Цитата дня: "Слова одобрения и привета могут быть короткими, но у них бесконечное эхо" (Мать Тереза). 

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