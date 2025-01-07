Астрологический прогноз на 7 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: дела, начатые в этот день, как правило, оказываются успешными, поэтому не стоит медлить с работой над ними.
Символ дня: птица Феникс.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: агат, красный гранит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: велика вероятность подхватить какой-нибудь вирус, поэтому не стоит посещать места массового скопления людей.
Питание дня: диета или голодание очистят организм от шлаков и токсинов.
Стрижка дня: стрижка окажется максимально удачной.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры против ссор и споров с родственниками и соседями.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, подсказывают, какую жизненную дорогу выбрать.
Табу дня: под запретом сидячий образ жизни.
Цитата дня: "Слова одобрения и привета могут быть короткими, но у них бесконечное эхо" (Мать Тереза).
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