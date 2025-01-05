Зайці "захоплюють" Київ: водіїв попередили про небезпеку

У Києві спостерігається засилля зайців. Кияни публікують у Мережі відео з Троєщини, де у парковій зоні харчуються понад десяток диких зайців, біля зупинки автобусу №114.

На відео помітно, що тваринки ще молоді і геть не бояться людей. Зайці із задоволенням харчуються капустою, яку їм приніс хтось з містян. Через помітне потепління у січні, ці тварини дійсно стають активними.

Аномальне тепло та дикі зайці

У Київському зоопарку кажуть, що засилля зайців на вулицях столиці, це не аномалія, просто погода на вулиці тримається помірна і дикі тварини шукають собі харчування ближче до людей.

"На вулиці тримається тепла погода і для зайців це добре. Їм легше пережити холодну та голодну пору за такої температури. Зазвичай, зайці шукають для себе зону харчування, а судячи з опублікованого відео, тваринок підгодовують люди. Тому зайці спокійно приходять до цієї зони харчування, щоб поїсти. На відео, скоріш за все, родина зайців – молоденькі бігають між дерев, а їх дорослі батьки, десь поруч у лісі", – розповідає ТСН.ua Кирило Трантін, директор Київського зоопарку.

Він додає, що зайців у столиці дійсно стало багато за останні три роки, бо полювання під час війни заборонене. Через це навіть виникла проблема для київських водіїв.

Максимальна увага за кермом

"Водіям потрібно бути дуже обережними, особливо біля лісів та парків столиці, бо на дорогу можуть раптово вибігти зайці та потрапити під колеса. Вже траплялися невеличкі аварії, коли люди оминали на дорозі зайців і пошкодили авто. Зайва увага не завадить, особливо зараз, коли у цих тварин період міграції. Вони відчувають, що зима ще не така холодна, як має бути та мандрують у пошуках їжі", – розповідає Кирило Трантін.

Він додає, що у мирні часи – мисливці активно полювали на зайців. А зараз полювання заборонене і тварини стрімко розмножуються.

Раніше ТСН.ua розповідав про погоду у січні: коли в Україні вдарять 20-градусні морози.

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