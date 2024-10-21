У Києві переляк через велику змію: чи варто бити на сполох

У Київському зоопарку розповіли, чи небезпечний плазун для людей.

У Києві помітили змію великого розміру, яка звивалася на землі недалеко від компанії людей. У Мережі пишуть, що змію побачили на столичній Троєщині недалеко від Дніпра.

Очевидці повідомляють, що добряче налякалися від такої зустрічі.

Але у Київському зоопарку запевняють, що небезпеки для людини помічена змія не становить, бо це звичайнісінький вужик.

"Побачена людьми змія – вуж. Скоріш за все, плазун вибрався погрітися на останньому осінньому сонечку і його помітили люди. Цей вид змій безпечний для людини, але краще його не займати, а просто обійти стороною. Сам він ніколи на людину не нападе", – пояснюють ТСН.ua у Київському зоопарку.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві помітили змію біля ТРЦ: чи безпечна вона.

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