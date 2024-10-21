В Киеве переполох из-за большой змеи: стоит ли бить тревогу

В Киевском зоопарке рассказали, опасен ли пресмыкающийся для людей.

В Киеве заметили змею большого размера, извивающуюся на земле недалеко от компании людей. В Сети пишут, что змею увидели на столичной Троещине недалеко от Днепра.

Очевидцы сообщают, что изрядно испугались от такой встречи.

Но в Киевском зоопарке уверяют, что опасности для человека замеченная змея не представляет, потому что это самый обычный уж.

"Увиденная людьми змея – уж. Скорее всего, пресмыкающееся выбралось погреться на последнем осеннем солнышке и его заметили люди. Этот вид змей безопасен для человека, но лучше его не занимать, а просто обойти стороной. Сам он никогда на человека не нападет", – объясняют ТСН.ua в Киевском зоопарке.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве заметили змею возле ТРЦ: безопасна ли она.

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