На Сумщині пролунало 169 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 169 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (14 вибухів), мінометні обстріли (22 вибухів).

Середино-Будська громада: завдано мінометний обстріл (6 вибухів), атаку FPV-дронів (11 вибухів). Внаслідок пошкоджено приватний житловий будинок, легковий автомобіль.

Миропільська громада: ворог бив з РСЗВ (38 вибухів). Пошкоджено 2 житлових будинки.

Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади. Також противник вдарив з РСЗВ (40 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи).

Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), внаслідок вибуху поранено 1 цивільну особу.

Хутір-Михайлівська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.

Новослобідська громада: завдано удар FPV-дронів (2 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів), атаку FPV-дронів (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Суми ударними дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни обстріляли Покровську громаду.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.