Курс валют на вихідні, 11-12 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Ціни на валюту зросли перед вихідними.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 11 січня, і неділю, 12 січня. Перед вихідними долар зріс на 5 коп. Євро додало у ціні 13 коп., а злотий - 4 коп.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

1 долар США – 42,28

Курс євро

1 євро – 43,55

Курс злотого

1 польський злотий – 10,19

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 січня. Долар залишився на рівні попереднього банківського дня.

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