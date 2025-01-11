Курс валют на вихідні, 11-12 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Ціни на валюту зросли перед вихідними.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 11 січня, і неділю, 12 січня. Перед вихідними долар зріс на 5 коп. Євро додало у ціні 13 коп., а злотий - 4 коп.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.
Курс долара
- 1 долар США – 42,28
Курс євро
- 1 євро – 43,55
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,19
Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 січня. Долар залишився на рівні попереднього банківського дня.