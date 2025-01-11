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Курс валют на вихідні, 11-12 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні, 11-12 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на вихідні - 11-12 січня. / Фото: ТСН.ua

Ціни на валюту зросли перед вихідними.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 11 січня, і неділю, 12 січня. Перед вихідними долар зріс на 5 коп. Євро додало у ціні 13 коп., а злотий - 4 коп. 

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня.

Курс долара

  • 1 долар США – 42,28

Курс євро

  • 1 євро – 43,55 

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,19 

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 січня. Долар залишився на рівні попереднього банківського дня. 

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