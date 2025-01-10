Долар чи євро: аналітик відповів, яку валюту краще купувати 2025-го

Курс долара в Україні злетів до рекордної позначки — американська валюта коштує 42,28 грн. Євро коштує 43,55 грн. Куди краще інвестувати гроші — в американську чи європейську валюту протягом 2025-го?

Про це розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі РБК Україна.

За його словами, у першій половині року українцям краще купувати долари, а в другій — євро. Втім, наголошує він, усе залежатиме від розвитку ситуації в країні.

"На перше півріччя та найближчі місяці я б рекомендував вкладати в долар. Він має вигляд привабливіший за євро, оскільки євро зараз під тиском", — сказав Шевчишин.

Експерт наголошує, що в першому півріччі 2025-го гривня буде слабкою. Потім можлива стабілізація за умови гарного врожаю та активності аграрного сектору. Восени знову може початися ослаблення національної валюти.

"Щодо вкладень: у перші три місяці 2025-го — це долар. Далі, оскільки Україна переходить до переговорів, Європа матиме економічне пожвавлення. Це підтримає євро в другій половині року, і тоді євро може стати більш привабливим, ніж долар. Водночас гривня слабшатиме в усіх сценаріях. Але потрібно буде стежити за ситуацією", — сказав фінансовий аналітик.

Він вважає, що курс гривні щодо долара може сягнути рівня 43-44 грн і стабілізуватися на рівні 45 грн до літа. Наприкінці року курс може зрости до 47 гривень за долар.

Якщо війна триватиме до 2026 року, то це впливатиме на євро, яке залишатиметься під тиском, і долар перевершуватиме європейську валюту протягом усього року, каже Шевчишин.

Нагадаємо, в Україні протягом останнього часу гривня рекордно обвалилась. Ба більше, експерти прогнозують подальшу девальвацію нацвалюти.

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