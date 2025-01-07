Гривня рекордно обвалилась: експерти прогнозують подальшу девальвацію 

Експерти очікують поточного тижня подальшої девальвації гривні, а січень може стати критичним: стане ясно, чи гривня дешевшатиме плавно чи станеться одномоментний обвал курсу нижче 43 грн за долар.

Курс валют в Україні: гривня впала до долара рекордно низько. Ба більше, експерти прогнозують подальшу девальвацію гривні.

Чого очікувати у найближчий тиждень січня – в ексклюзиві ТСН.UA.

За грудень минулого року курс готівкового долара виріс на 60 коп. у продажу і на 40 коп. у купівлі. А за весь 2024 рік готівковий долар подорожчав на 4,30 грн у продажу і на 4,10 грн у купівлі. На нелегальному ринку долар у продажу лише дорожчав. За тиждень від 30 грудня до 5 січня, курс зріс на 35 коп. до 42,65 грн/долар. У купівлі на тижні був мінімум 1 січня: лише 42 грн/долар (-32 коп.) і максимум 5 січня: 42,45 грн/долар (+13 коп. за тиждень). Нацбанк завершив минулий рік рекордним курсом у 42,04 грн/долар, надалі знизив його до 41,97, однак на п’ятницю, 3 січня, знову було 42,04. На понеділок, 6 січня, регулятор встановив офіційний курс 42,09 грн/долар (+15 коп. за тиждень).

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що тиждень між груднем і січнем був спокійним у порівнянні з попереднім тижнем, коли Нацбанк продав з резервів валюти на 1,6 млрд доларів, це більше, ніж бувало раніше за місяць. За словами експерта, таких значних витрат з резервів НБУ в січні не повинно бути.

"За грудень НБУ продав 5,284 млрд доларів з резервів, це рекордний місячний обсяг в історії, саме тому курс гривні не обвалився, а лише підвищився понад 42 грн/долар – аналізує Андрій Шевчишин. – Чи можемо ми дозволити такі витрати – так. На кінець року валютні резерви склали 42,8 млрд доларів, це достатньо. Основні продажі були для того, аби задовільнити попит на валюту імпортерів, населення і державних компаній (тут також оборонка)".

Чого очікувати від курсу валют

Експерти очікують поточного тижня подальшої девальвації гривні, а січень може стати критичним: стане ясно, чи гривня дешевшатиме плавно чи станеться одномоментний обвал курсу нижче 43 грн за долар.

На думку члена економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, тренд на девальвацію проглядається у діях Нацбанку, який встановив на понеділок, 6 січня, помітно нижчий офіційний курс гривні, ніж перед вихідними.

"Офіційний курс є орієнтиром для міжбанківського ринку, – аналізує Олег Пендзин. – Готівковий курс більше залежить від попиту на валюту з боку населення, який у новому році поки незначний. На поточному тижні очікуються продажі великих обсягів валюти Міністерством фінансів для фінансування соціальних виплат, тому регулятор ще здешевить гривню, це потягне за собою міжбанк і готівковий ринок. Але ненабагато, вище за 42,60 грн/долар середній курс продажу не сягне".

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Андрій Шевчишин говорить, що наразі пропозиція валюти на міжбанку зменшилась на 30%, а попит – на 70%, тому нема ажіотажу і на готівковому ринку.

"На тижні від 6 до 12 січня очікується пожвавлення ділової активності, а на готівковому ринку поки продовжиться тиша. Складно сказати, скільки вона триватиме, та в середньому дешевше 42,50 грн у готівковому продажу долар не буде"

Економіст Андрій Забловський зазначив, що курсовий коридор поступово зміщується вгору, він уже тримається помітно вище 42 грн/долар на міжбанку. Очевидно, що відбувається повільна девальвація гривні, яка продовжиться і на готівковому ринку. Експерт наголосив: поки триває перехідний період від свят до збільшення ділової активності, складно сказати, чи буде на цьому тижні подорожчання долара вище нинішніх 42,55 грн за одиницю, чи даний середній курс утримається ще якийсь час.

Продавати чи купувати валюту

Експерти у своїх порадах підбили підсумки минулого року щодо використання того чи іншого фінансового інструменту для інвестицій. Олег Пендзин, котрий є прихильником інвестицій у гривню, навів такі цифри.

"Рік тому один долар готівкою коштував у продажу в середньому 38 гривень, зараз – 42,50, курс купівлі тепер 41,80-42,30 грн/долар. Тобто прибуток за рахунок зростання курсу склав 3,80-4,30 грн на доларі або 10-11% річних. Торік середній відсоток по гривневих депозитах був 13-14%, а по державних цінних паперах у гривні (ОВДП) доходив до 20%. Тобто інвестиції у гривню були вигідніші".

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Поточного року ситуація інша: відсотки за вкладами менші, 11-11,5% річних для коротких депозитів терміном на три місяці, а податок на прибуток більший. Але, на думку Олега Пендзина, у перші три місяці року зростання курсу долара не буде вищим ніж до 43,5 грн/долар. Це у межах 2%, тому очевидно, що навіть депозити, не кажучи про ОВДП, дадуть за три місяці більший прибуток, ніж купівля зараз валюти.

Андрій Забловський звернув увагу на різні тренди курсу долара та євро: якщо американська валюта дорожчає стосовно гривні, то європейська дешевшає.

"Є низка економічних і політичних причин для здешевлення євро, Україна на це ніяк не впливає, бо курс гривні прив’язаний до долара, а не до євро. Тому якщо євро падає до долара, то автоматично – і до гривні"

За прогнозом Забловського, євро може ще здешевшати, але паритету, коли за 1 євро даватимуть 1 долар, поки не очікується. Тому євро зараз привабливий для тих, хто купуватиме євровалюту не з метою отримання прибутку, а щоб у майбутньому витрачати її у країнах ЄС: для навчання, лікування, подорожей тощо.

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Андрій Шевчишин констатував: українці торік купили готівкової валюти на 11 млрд доларів більше, ніж продали, втричі перевищивши показник 2023 року. Причина, на його думку, очевидна: населення більше стурбоване не можливістю заробити "на грошах", а тим, аби не втратити під час війни вже зароблене. Тому навіть за нинішнього високого курсу готівкову валюту продовжать купувати. А от продавати валюту без крайньої потреби експерти, як і раніше, не радять. Виняток – коли виручені від продажу валюти гривні будуть витрачені на якісь проєкти.

Інвестбанкір вразив прогнозом на 2025 рік

Нагадаю, що нещодавно інвестбанкір дав прогноз на 2025 рік. За його словами зростання курсу долара наступного року ще на 10% до 46-47 гривень – це здоровий процес для економіки України. Це допоможе товаровиробникам зберегти конкурентоздатність.

Такою заявою вразив директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

Як зазначив Фіала, з однієї сторони Нацбанку вигідно тримати курс достатньо стабільним. Водночас Україна має суттєвий дефіцит торгового балансу на рівні 15% від ВВП, який перекривається за рахунок 40 млрд доларів міжнародної допомоги на рік. За його словами, Україна гарантовано отримає наступного року ці гроші.

"Це перший раз, коли у нас така передбачуваність. Це нам теж додає комфорту і для наших макропрогнозів і для нашого інвестування. Це перший раз під час війни, що ми знаємо, ми впевнені, що у нас дефіцит бюджету буде профінансований не тільки на наступний рік, а ще на частину 26-го року. Це дуже добре", – пояснив експерт.

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