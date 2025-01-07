Археологи розкопали візантійський монастир віком 1500 років (фото)

У знайденому монастирі були складські будівлі та виноробня.

На північ від Кір’ят-Гат археологи з управління старожитностей Ізраїлю розкопали монастир віком 1500 років.

Про це пише HeritageDaily.

Повідомляється, що археологи виявили великий монастирський комплекс, який датується V–VI століттям нашої ери, часів Візантійської епохи.

Усередині монастиря знайдено велику мозаїку з грецьким написом: "Благословенний ти, коли входиш, і благословенний, коли виходиш" (Второзаконня 28:6).

Це одне з благословень, які Бог обіцяв ізраїльтянам, якщо вони будуть Йому коритися. Воно символізує, що всі аспекти їхнього життя будуть благословенні, і куди б вони не пішли, Його благословення буде з ними.

Мозаїка також містить складні дизайни, створені з дрібних тессер, які зображують хрести, левів, голубів, амфори та квіти.

Управління старожитностей Ізраїлю (IAA) зазначило у пресрелізі, що монастир був стратегічно розташований вздовж головної дороги, яка з’єднувала гори з прибережною рівниною, обслуговуючи як мандрівників, так і місцеві громади.

Археологи виявили монастир з монументальними спорудами / Фото: HeritageDaily

"Це найбільший і найважливіший об’єкт, виявлений у регіоні з часів римської та візантійської епох. Знахідки свідчать про послідовність поселень – від ранньоримського періоду (І ст. н.е.) до кінця візантійського періоду", – повідомили в IAA.

Розкопки також виявили фундаменти щонайменше десяти монастирських споруд, серед яких вхідна брама, велика складська будівля, місцева керамічна майстерня та виноробний комплекс.

Нагадаємо, у США виставили унікальний 2000-річний оссуарій, знайдений в Ізраїлі, з написом давньоарамейською: "Яків, син Йосифа, брат Ісуса". Імена на артефакті відповідають родичам Ісуса з Назарету.

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