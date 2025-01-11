Потужна атака безпілотників на Росію та окупація Курахового: головні новини ночі 11 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Вибухова ніч у Росії: низку міст атакували невідомі дрони Читати далі –>
- Крим опинився під атакою безпілотників, у повітря злетіли російські винищувачі Читати далі –>
- У Росії безпілотник влетів у багатоповерхівку: є потерпілі Читати далі –>
- Ворог окупував Курахове - Deep State Читати далі –>
- Спроби ворога вийти та закріпитися на трасі Покровськ-Костянтинівка - тільки початок операції - військовий оглядач Читати далі –>
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