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Потужна атака безпілотників на Росію та окупація Курахового: головні новини ночі 11 січня 2025 року

Потужна атака безпілотників на Росію та окупація Курахового: головні новини ночі 11 січня 2025 року

На Росію чекала неспокійна ніч.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Вибухова ніч у Росії: низку міст атакували невідомі дрони Читати далі –>
  • Крим опинився під атакою безпілотників, у повітря злетіли російські винищувачі Читати далі –>
  • У Росії безпілотник влетів у багатоповерхівку: є потерпілі Читати далі –>
  • Ворог окупував Курахове - Deep State Читати далі –>
  • Спроби ворога вийти та закріпитися на трасі Покровськ-Костянтинівка - тільки початок операції - військовий оглядач Читати далі –>

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