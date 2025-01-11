Ворог окупував Курахове - Deep State

Аналітики повідомляють невтішні новини.
Мапу бойових дій оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Ворог окупував Курахове
"А також просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки", - йдеться у повідомленні.
Раніше керівник Покровської МВА Сергій Добряк повідомляв, що росіянам до околиць міста залишилося 2 км. Ситуація в Покровську залишається складною.
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