Ворог окупував Курахове - Deep State

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Ворог окупував Курахове

"А також просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки", - йдеться у повідомленні.

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Раніше керівник Покровської МВА Сергій Добряк повідомляв, що росіянам до околиць міста залишилося 2 км. Ситуація в Покровську залишається складною.

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