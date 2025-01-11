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Ворог окупував Курахове - Deep State

Ворог окупував Курахове - Deep State

Росіяни просунулися біля Андріївки, Солоного та Новосілки / Фото: Associated Press

Аналітики повідомляють невтішні новини.

Мапу бойових дій оновлено. 

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Ворог окупував Курахове

"А також просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки", - йдеться у повідомленні. 

Раніше керівник Покровської МВА Сергій Добряк повідомляв, що росіянам до околиць міста залишилося 2 км. Ситуація в Покровську залишається складною.

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