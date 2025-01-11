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Враг оккупировал Курахово — Deep State

Враг оккупировал Курахово — Deep State

Россияне продвинулись возле Андреевки, Соленого и Новоселки / Фото: Associated Press

Аналитики сообщают нелестные новости.

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Враг оккупировал Курахово

"А также продвинулся возле Андреевки, Соленого и Новоселки", — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Покровской МВА Сергей Добряк сообщал, что россиянам до окраин города осталось 2 км. Ситуация в Покровске остается сложной.

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