Враг оккупировал Курахово — Deep State

Аналитики сообщают нелестные новости.
Карта боевых действий обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
Враг оккупировал Курахово
"А также продвинулся возле Андреевки, Соленого и Новоселки", — говорится в сообщении.
Ранее руководитель Покровской МВА Сергей Добряк сообщал, что россиянам до окраин города осталось 2 км. Ситуация в Покровске остается сложной.
Читайте также:
- Военный сообщил, почему на Покровском направлении не удается остановить оккупантов
- Наступление армии РФ на Запорожье: местные власти сделали заявление
- Боевые действия могут начаться еще в одной области: военный эксперт ошарашил прогнозом
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.