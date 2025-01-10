Бои в Курахово: что происходит в городе и кто удерживает ТЭС

Силы обороны наносят россиянам значительные потери.
Оккупационные войска РФ пытаются выбить украинских защитников из Курахово в Донецкой области. В настоящее время ВСУ удерживают Кураховскую ТЭС.
Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
"Сейчас россияне пытаются атаковать в районе Дачного и выбивать украинские силы из Курахово", – сообщил он.
Трегубов отмечает, что украинские Вооруженные силы держат Кураховскую теплоэлектростанцию и наносят врагу поражение, которое только могут.
"Все, что возможно, наши силы там делают и уничтожают просто гигантские объемы техники врага", — добавил Трегубов.
Как сообщал руководитель Покровской ВМА Сергей Добряк, россиянам до окраин города осталось 2 км. Ситуация в Покровске остается сложной.
Читайте также:
- Военный сообщил, почему на Покровском направлении не удается остановить оккупантов
- Наступление армии РФ на Запорожье: местные власти сделали заявление
- Боевые действия могут начаться еще в одной области: военный эксперт ошарашил прогнозом