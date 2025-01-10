Бои в Курахово: что происходит в городе и кто удерживает ТЭС

Оккупационные войска РФ пытаются выбить украинских защитников из Курахово в Донецкой области. В настоящее время ВСУ удерживают Кураховскую ТЭС.

Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Сейчас россияне пытаются атаковать в районе Дачного и выбивать украинские силы из Курахово", – сообщил он.

Трегубов отмечает, что украинские Вооруженные силы держат Кураховскую теплоэлектростанцию и наносят врагу поражение, которое только могут.

"Все, что возможно, наши силы там делают и уничтожают просто гигантские объемы техники врага", — добавил Трегубов.

Как сообщал руководитель Покровской ВМА Сергей Добряк, россиянам до окраин города осталось 2 км. Ситуация в Покровске остается сложной.

Читайте также:

Россия оккупировала еще шесть населенных пунктов, а в Киеве сбитый Шахед попал в дом