День ангела 11 січня: кого та як вітати з іменинами

11 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 11 січня

11 січня 2025 року привітайте з іменинами Віталія, Володимира, Йосипа, Михайла, Миколу, Степана, Федора.

Віталій — латинське походження, означає "повний життя". В дитинстві самовпевнений, активний. В дорослому віці стає ревнивим, товариським, не звертає увагу на дрібниці.

Володимир — старонімецьке ім'я, перекладається як "велика сила". В дитинстві непосидючий, енергійний. В дорослому віці стає красномовним, принциповим.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "нехай Бог винагородить". В дитинстві посидючий і терплячий. В дорослому віці стає хорошим вчителем.

Михайло — давньоєврейське походження, означає "хто як Бог". В дитинстві ввічливий, допитливий. В дорослому віці стає надійним, лідером по натурі.

Микола — давньогрецьке ім'я, перекладається як "переможець народів". В дитинстві спокійний, дружелюбний. В дорослому віці стає гордовитим, схильним до самоаналізу.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "вінець". В дитинстві неемоційний, тихий. В дорослому віці стає хорошим оратором, товариським.

Федір — давньогрецьке походження, означає "подарунок Бога". В дитинстві повільний, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі, ексцентричним.

День ангела 11 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів та дарував натхнення на нові досягнення. Нехай твій життєвий шлях буде світлим і благополучним, а серце наповнюється радістю та спокоєм.

***

Вітаю тебе з чудовим святом — твоїм Днем Ангела! Бажаю, щоб Ангел завжди був твій вірний супутник, даруючи підтримку в тяжкі хвилини та радість у щасливі моменти. Нехай твоя дорога буде легкою, а серце — спокійним і щасливим!

***

Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій Ангел-охоронець завжди оберігає тебе від негараздів і допомагає у важких ситуаціях. Бажаємо тобі здоров'я, удачі, тепла і благополуччя на кожному кроці твого життя!

***

Вітаємо тебе з чудовим святом — Днем Ангела! Бажаємо, щоб Ангел завжди був поруч і допомагав знаходити правильний шлях у житті. Нехай твій ангельський покровитель оберігає тебе від зла і дарує безмежну любов і щастя!

***

З найкращими побажаннями вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій Ангел-охоронець дарує тобі мудрість, силу духу і вірних друзів. Бажаємо, щоб кожен день був наповнений радістю, а на твоєму шляху не було перешкод.

Читайте також: