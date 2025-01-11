День ангела 11 января: кого и как поздравлять с именинами

11 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 11 января

11 января 2025 поздравьте с именинами Виталия, Владимира, Иосифа, Михаила, Николая, Степана, Федора.

Виталий — латинское происхождение, означает "полную жизнь". В детстве самоуверенный, активный. Во взрослом возрасте становится ревнивым, общительным, не обращает внимания на мелочи.

Владимир — древнегерманское имя, переводится как "большая сила". В детстве непоседлив, энергичен. Во взрослом возрасте становится красноречивым, принципиальным.

Иосиф — древнееврейские корни, толкуется как "пусть Бог вознаградит". В детстве усидчивый и терпеливый. Во взрослом возрасте становится хорошим учителем.

Михаил – древнееврейское происхождение, означает "кто как Бог". В детстве вежлив, любознателен. Во взрослом возрасте становится надежным, лидером по натуре.

Николай — древнегреческое имя, переводится как "победитель народов". В детстве спокоен, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится надменным, склонным к самоанализу.

Степан — древнегреческие корни, толкуется как "венец". В детстве неэмоциональный, тихий. Во взрослом возрасте становится хорошим оратором, общительным.

Федор – древнегреческое происхождение, означает "подарок Бога". В детстве медленный, спокойный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, эксцентричным.

День ангела 11 января – душевные поздравления в прозе

День ангела 11 января – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Поздравляю тебя с чудесным праздником – Днем Ангела! Желаю, чтобы твой Ангел-хранитель всегда был рядом, оберегал от невзгод и даровал вдохновение на новые достижения. Пусть твой жизненный путь будет светлым и благополучным, сердце наполняется радостью и спокойствием.

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Поздравляю тебя с чудесным праздником – твоим Днем Ангела! Желаю, чтобы Ангел всегда был твоим верным спутником, даря поддержку в трудные минуты и радость в счастливые моменты. Пусть твой путь будет легким, а сердце спокойным и счастливым!

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Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть твой Ангел-хранитель всегда оберегает тебя от проблем и помогает в тяжелых ситуациях. Желаем тебе здоровья, удачи, тепла и благополучия на каждом шагу твоей жизни!

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Поздравляем тебя с чудесным праздником – Днем Ангела! Желаем, чтобы Ангел всегда был рядом и помогал находить верный путь в жизни. Пусть твой ангельский покровитель оберегает тебя от зла и дарит безграничную любовь и счастье!

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С наилучшими пожеланиями поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть твой Ангел-хранитель дарит тебе мудрость, силу духа и верных друзей. Желаем, чтобы каждый день был исполнен радости, а на твоем пути не было препятствий.

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