У врага большие потери в технике.
По состоянию на утро 11 января 2025 года ВСУ уничтожили 806 500 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1570 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 806 500 (+1570) человек,
- танков ‒ 9751 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20271 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 21817 (+28) ед,
- РСЗО – 1260 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1042 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21958 (+74),
- крылатые ракеты ‒ 3017 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 33534 (+61) ед,
- специальная техника ‒ 3692 (+3)
Напомним, издание Forbes писало, что армии РФ и КНДР понесут космические потери на Курщине. Недавно только у одного села Махновка они потеряли в батальон пехоты. В частности, с северокорейскими солдатами и русскими десантниками.