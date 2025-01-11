У врага большие потери в технике.

По состоянию на утро 11 января 2025 года ВСУ уничтожили 806 500 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1570 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 806 500 (+1570) человек,

танков ‒ 9751 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20271 (+18) ед,

артиллерийских систем – 21817 (+28) ед,

РСЗО – 1260 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 1042 (+1) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21958 (+74),

крылатые ракеты ‒ 3017 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 33534 (+61) ед,

специальная техника ‒ 3692 (+3)

Напомним, издание Forbes писало, что армии РФ и КНДР понесут космические потери на Курщине. Недавно только у одного села Махновка они потеряли в батальон пехоты. В частности, с северокорейскими солдатами и русскими десантниками.

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