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Потери России на 11 января: Генштаб обновил данные

Потери России на 11 января: Генштаб обновил данные

По состоянию на 11 января 2025 уничтожено более 806 тыс. захватчиков. / Фото: Associated Press

У врага большие потери в технике.

По состоянию на утро 11 января 2025 года ВСУ уничтожили 806 500 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1570 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 806 500 (+1570) человек,
  • танков ‒ 9751 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20271 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 21817 (+28) ед,
  • РСЗО – 1260 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1042 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21958 (+74),
  • крылатые ракеты ‒ 3017 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 33534 (+61) ед,
  • специальная техника ‒ 3692 (+3)

Напомним, издание Forbes писало, что армии РФ и КНДР понесут космические потери на Курщине. Недавно только у одного села Махновка они потеряли в батальон пехоты. В частности, с северокорейскими солдатами и русскими десантниками.

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