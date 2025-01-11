Втрати Росії станом на 11 січня: Генштаб оновив дані

У ворога великі втрати у техніці.

Станом на ранок 11 січня 2025-го ЗСУ знищили 806 500 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1570 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 806 500 (+1570) осіб,,

танків ‒ 9751 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 20271 (+18) од,

артилерійських систем – 21817 (+28) од,

РСЗВ – 1260 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1042 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21958 (+74),

крилаті ракети ‒ 3017 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 33534 (+61) од,

спеціальна техніка ‒ 3692 (+3)

Нагадаємо, видання Forbes писало, що армії РФ і КНДР зазнають космічних втрат на Курщині. Нещодавно лише біля одного села Махнівка вони втратили до батальйону піхоти. Зокрема, з північнокорейськими солдатами і російськими десантниками.

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