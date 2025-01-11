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Втрати Росії станом на 11 січня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 11 січня: Генштаб оновив дані

Станом на 11 січня 2025-го знищено понад 806 тис. загарбників. / Фото: Associated Press

У ворога великі втрати у техніці.

Станом на ранок 11 січня 2025-го ЗСУ знищили 806 500 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1570 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. 

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 806 500 (+1570) осіб,,
  • танків ‒ 9751 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20271 (+18) од,
  • артилерійських систем – 21817 (+28) од,
  • РСЗВ – 1260 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1042 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 21958 (+74),
  • крилаті ракети ‒ 3017 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33534 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3692 (+3)

Нагадаємо, видання Forbes писало, що армії РФ і КНДР зазнають космічних втрат на Курщині. Нещодавно лише біля одного села Махнівка вони втратили до батальйону піхоти. Зокрема, з північнокорейськими солдатами і російськими десантниками.

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