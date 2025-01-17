В Украине может появиться новый налог: за что придется больше платить

Верховная Рада намерена ввести дополнительный налог. Поэтому в этом году в Украине может измениться стоимость посылок, получаемых из-за рубежа от торговых платформ.

Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, законопроекты были разработаны по инициативе и с участием крупнейших украинских бизнес-ассоциаций.

"Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит возможность необходимости дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя во время таможенного оформления и будет способствовать ускорению таможенных процедур", — пояснил политик.

В законопроектах предлагают, что:

граждане будут получать без обложения НДС товары, которые стоят до 45 евро. Впрочем, при одном условии: эти товары им присылают физлицу без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;

товары же, которые граждане купили на маркетплейсах или других подобных платформах, будут облагаться налогом независимо от их стоимости. Ввозная пошлина с таких товаров будет взиматься только в случае, если их стоимость больше 150 евро.

По словам Гетманцева добавил, законопроекты облегчат администрирование НДС, а посылки на таможне будут оформлять быстрее. Для этого нужно:

перенять опыт стран ЕЕ и ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом или другой подобной платформой, при содействии которой происходили поставки такого товара;

ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, которой пользуются в Евросоюзе. Имеющиеся в настоящее время формы документов для декларирования посылок будут использоваться и дальше.

Отмечается, что покупатель не будет нести дополнительные таможенные расходы, если НДС оплатит поставщик товара или маркетплейс. Это также поможет ускорить процесс таможенного оформления.

Как сообщалось, в Украине появится новый налог на авто для владельцев машин в возрасте до пяти лет, чья стоимость превышает три миллиона гривен.

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