Спецпредставитель Трампа Келлогг посетит Украину после 11 февраля – СМИ

Ожидается, что во время визита Келлогг встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлогг должен прибыть в Киев после 11 февраля.

Об этом сообщает Radio NV со ссылкой на источники в украинских и американских политических кругах.

Ожидается, что во время визита Келлогг встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого он отправится в Европу на переговоры, а затем примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. По информации источников, на конференции также могут присутствовать президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс.

Сначала Келлогг планировал посетить Украину еще в начале января, но поездку отложили, чтобы согласовать детали предложений, которые готовит команда Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп 3 февраля подписал указ о назначении генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлогга специальным представителем по Украине и России.