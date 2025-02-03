Елена-Кристина Лебедь показалась в объятиях у бойфренда Розенко: как пара провела время вместе

Украинская телеведущая Елена-Христина Лебедь впервые за длительное время показалась со своим возлюбленным вице-президентом Общества Красного Креста Украины Павлом Розенко.

Пара попозировала на церемонии награждения лидеров украинского бизнеса, внесших вклад в развитие экономики страны в сложные времена. Так, для общего публичного выхода Кристина выбрала длинное изысканное платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Рядом с ней на счастливом фото позировал Розенко, выбравший для себя сдержанный черный костюм.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Во время мероприятия в Киеве Лебедь также встретилась со своими знакомыми, наделавшими ей ряд комплиментов фигуре. Между тем, в кадр с ведущей попала и актриса Ольга Сумская. Кроме того, Кристина в компании избранника насладилась хитами приглашенных украинских исполнителей.

Елена-Кристина Лебедь и Ольга Сумская / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Елена-Кристина Лебедь / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Как известно, ведущая Елена-Христина Лебедь и вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко заговорили о своих отношениях в ноябре 2018 года. Говорят, что пара уже даже сыграла свадьбу, но новость об этом держит в тайне до сих пор.

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