"Челси" в волевом стиле обыграл "Вест Хэм", поднявшись в топ-4 АПЛ (видео)

"Синие" без отстраненного из-за допинга Михаила Мудрика продолжают бороться за попадание в Лигу чемпионов.

"Челси" на своем поле победил "Вест Хэм" в заключительном матче 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 2:1 .

Первый тайм встречи остался за "молотобойцами". На 42-й минуте гостей вывел вперед Джеррод Боуэн.

Однако во втором тайме подопечные Энцо Марески сумели переломить ход поединка. Сначала на 64-й минуте счет сравнял Педру Нету. А затем на 74-й минуте автогол Аарона Уан-Биссаки позволил "синим" одержать победу.

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, который сдал положительный тест на допинг, продолжает быть временно отстранен от футбола. В пробе "А" 24-летнего игрока обнаружили запрещенное вещество, результаты открытия пробы "B" пока неизвестны.

Обзор матча "Челси" – "Вест Хэм"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Челси" (43 очка) поднялся на четвертое место в АПЛ, обойдя "Манчестер Сити" и "Ньюкасл", которые имеют по 41 баллу. "Вест Хэм" (27 пунктов) занимает 15-ю позицию.

В следующем туре "Челси" 14 февраля на выезде встретится с "Брайтоном", а "Вест Хэм" днем позже примет "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

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