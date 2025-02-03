"Жирона" с Цыганковым одержала победу в матче Ла Лиги и приблизилась к зоне еврокубков (видео)

Виктор вышел на поле с первых минут и был заменен во втором тайме.
"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова одержала победу над "Лас-Пальмасом" в домашнем матче 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне завершилась со счетом 2:1.
Уже на 8-й минуте поединка хозяев поля вывел вперед Абель Руис. В конце первого тайма он мог оформлять дубль, но не реализовал пенальти.
Во втором тайме подопечным Мичела удалось развить свое преимущество – на 79-й минуте точный удар нанес Ясер Асприлья.
Гости сократили отставание на 82-й минуте усилиями Фабиу Силвы, но избежать поражения все же не сумели.
Цыганков вышел в стартовом составе "Жироны" и был заменен на 74-й минуте, когда вместо него на поле появился Джон Солис. Результативными действиями 27-летний украинец не отличился.
В этом сезоне Цыганков провел 11 матчей в Ла Лиге, забил один гол и сделал два ассиста.
Отметим, что впервые в заявку "Жироны" на поединок попал 19-летний украинский вратарь Владислав Крапивцов, который остался на скамейке для запасных .
Обзор матча "Жирона" – "Лас-Пальмас"
Будет добавлен в скором времени.
Благодаря этой победе "Жирона" (31 очко) поднялась на седьмое место в таблице Примеры, вплотную приблизившись к зоне еврокубков. "Лас-Пальмас" (23 балла) находится на 15-й позиции.
В следующем туре "Жирона" на выезде сыграет с "Атлетиком" Бильбао, а "Лас-Пальмас" примет "Вильярреал". Оба матча состоятся 8 февраля.
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