Росіяни створили систему керування "зграями" безпілотників – ISW

Окупанти використовують систему для керування БпЛА на різних частотах задля уникнення протидії з боку радіоелектронної боротьби.

Бійці російської армії використовують наземні системи управління, які можуть контролювати "зграї" безпілотників.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У конструкторському бюро "Гермес" – дочірній компанії виробника систем боротьби з дронами "Кайсант", 31 січня заявили, що розробили наземну систему управління, яка може керувати "роєм" необмеженої кількості дронів за допомогою одного пульта дистанційного керування.

Як повідомляється, російські окупанти використовують систему в Україні для керування дронами на різних частотах для боротьби з РЕБами.

До слова, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Росія почала використовувати нові, ще небезпечніші "Шахеди".