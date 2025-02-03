Росіяни створили систему керування "зграями" безпілотників – ISW

Окупанти використовують систему для керування БпЛА на різних частотах задля уникнення протидії з боку радіоелектронної боротьби.
Бійці російської армії використовують наземні системи управління, які можуть контролювати "зграї" безпілотників.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
У конструкторському бюро "Гермес" – дочірній компанії виробника систем боротьби з дронами "Кайсант", 31 січня заявили, що розробили наземну систему управління, яка може керувати "роєм" необмеженої кількості дронів за допомогою одного пульта дистанційного керування.
Як повідомляється, російські окупанти використовують систему в Україні для керування дронами на різних частотах для боротьби з РЕБами.
До слова, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Росія почала використовувати нові, ще небезпечніші "Шахеди".
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