Россияне создали систему управления "стаями" беспилотников — ISW

Оккуппанты используют систему управления БпЛА на разных частотах во избежание противодействия со стороны радиоэлектронной борьбы.

Бойцы российской армии используют наземные системы управления, которые могут контролировать "стаи" беспилотников.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В конструкторском бюро "Гермес" – дочерней компании производителя систем борьбы с дронами "Кайсант", 31 января заявили, что разработали наземную систему управления, которая может управлять "роем" неограниченного количества дронов с помощью одного пульта дистанционного управления.

Как сообщается, российские оккупанты используют систему в Украине для управления дронами на разных частотах для борьбы с РЭБами.

К слову, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Россия начала использовать новые, еще более опасные "Шахеды".