Пророщуємо насіння за допомогою цукру: простий та дієвий метод

Щоб розсада зійшла раніше, насіння попередньо замочують у теплій воді чи в спеціальному розчині. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як вирощувати розсаду в домашніх умовах.

Якщо насіння овочів на розсаду надто багато і ви не можете з точністю сказати, що все воно життєздатне, є перевірений спосіб. Просто розчиніть у 100 мл води 20 г цукру і за температури +20 градусів спробуйте проростити насіння.

Щоб вона не випаровувалася, насіння краще покласти на серветку, а серветку накрити скляною кришкою. Через солодкий розчин вода буде вбиратися довше, ніж чиста, а тому її зможе увібрати в себе лише дійсно сильне насіння, яке має багато енергії на проростання. Саме його і варто потім висаджувати на розсаду.

Серед городників існує одне помилкове судження. Вони часто враховують все насіння, яке проросло. Однак це неправильно. Потрібно відбирати лише ті, що дали розвинені паростки. Вони повинні бути не меншими за довжину самої насінини. А якщо насіння кругле, тоді не меше його діаметру.

Краще не відбирати насіння для розсади, якщо воно:

має покручене коріння чи паростки неправильної форми;

не має коріння, хоча паростки присутні;

має тріщини на паростках чи корінцях.

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