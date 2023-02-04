Проращиваем семена с помощью сахара: простой и действенный метод

Чтобы рассада взошла раньше, семена предварительно замачивают в теплой воде или специальном растворе. Читайте на сайте ТСН.ua, как выращивать рассаду в домашних условиях.

Если семян овощей на рассаду слишком много и вы не можете с точностью сказать, что все они жизнеспособны, есть проверенный способ. Просто растворите в 100 мл воды 20 г сахара и при температуре +20 градусов попробуйте прорастить семена.

Чтобы она не испарялась, семена лучше положить на салфетку, а салфетку накрыть стеклянной крышкой. Через сладкий раствор вода будет впитываться дольше, чем чистая, а потому ее сможет впитать в себя только действительно сильные семена, имеющие много энергии на прорастание. Именно его и следует потом высаживать на рассаду.

Среди огородников существует одно ложное суждение. Они часто учитывают все проросшие семена. Однако это неправильно. Нужно отбирать только те, что дали развитые ростки. Они должны быть не меньше длины самого семена. А если семена круглые, тогда не мешают их диаметру.

Лучше не отбирать семена для рассады, если они:

имеет извращенные корни или ростки неправильной формы;

не имеет корней, хотя ростки присутствуют;

имеет трещины на ростках или корешках.

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