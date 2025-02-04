На Сумщині впали два російські безпілотники: є руйнування

Падіння дронів зафіксовані у Буринській та Сумській громадах.

У Сумській області у ніч проти 4 лютого впали два російські безпілотники. Унаслідок цього пошкоджені вікна та зруйновані дачні будинки.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Один з ворожих дронів впав на території Буринської громади, другий – на території Сумської. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

У Буринській громаді вибуховою хвилею було пошкоджено понад 30 вікон у житлових будинках, та понад 20 – у закладі освіти.

У Сумській громаді зруйновано і пошкоджено дачні будинки.

Працюють усі необхідні служби, наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, російська армія вкотре атакувала Україну безпілотниками у ніч проти 4 лютого. Зокрема в Київській області працювали сили ППО.