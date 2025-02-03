Удар РФ по Полтаві: оприлюднено список усіх загиблих (фото)

Ракетний удар РФ по Полтаві забрав життя цілих родин.

1 лютого близько 7 ранку російська ракета влучила в житловий будинок у Полтаві, забравши життя 14 українців. Серед загиблих – сім’ї з дітьми, військовий із дружиною, акторка, медсестра, волонтери, податківець та перукарка.

Про це повідомило видання Їх УБИЛА росія.

Серед жертв – родина Яворських: 9-річна Софія, її батьки Олена та Дмитро. Внаслідок удару загинула сім’я Запішних: 7-річний Данило, 12-річна Діана та їхні батьки Катерина й Сергій, які разом навчалися у Харкові та працювали в авіаконструкторському бюро в Полтаві.

Серед загиблих – волонтерка та власниця салону "Енджі" Анжела Дарбинян, яка активно допомагала ЗСУ, дітям і тваринам. Також загинула медсестра Олена Скляр, яку витягли з-під завалів, але врятувати не змогли.

Загинув і захисник України Андрій Притула, який воював від 2014 року, мав поранення та нагороди. Його брат вважається зниклим безвісти.

Акторка "Театру сучасного діалогу" Анастасія Кольвач також загинула. Вона була волонтеркою та захисницею тварин. Її хлопець нині служить у ЗСУ.

Російська ракета забрала життя й 55-річної Тетяни Матовалової, яка працювала посудомийницею, а також податківця Ірини Ратушняк, яку колеги згадують як професійну й чуйну людину.

Загиблі в наслідок ракетного удару по Полтаві 1 любого / Фото: Їх УБИЛА росія

Нагадаємо, у ніч проти 1 лютого Росія завдала по Україні чергового комбінованого удару. У Полтаві ворожа ракета зруйнувала цілий підʼїзд п'ятиповерхового будинку.

Унаслідок ворожого удару загинуло 14 людей, зокрема троє дітей — 7,9 та 12 років.

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