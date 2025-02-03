Удар РФ по Полтаве: обнародован список всех погибших (фото)

1 февраля около 7 утра российская ракета попала в жилой дом в Полтаве, унеся жизни 14 украинцев. Среди погибших – семьи с детьми, военный с женой, актриса, медсестра, волонтеры, налоговик и парикмахер.

Об этом сообщило издание Їх УБИЛА росія.

Среди жертв – семья Яворских: 9-летняя София, ее родители Елена и Дмитрий. В результате удара погибла семья Запишных: 7-летний Даниил, 12-летняя Диана и их родители Екатерина и Сергей, которые вместе учились в Харькове и работали в авиаконструкторском бюро в Полтаве.

Среди погибших – волонтер и хозяйка салона "Энджи" Анжела Дарбинян, которая активно помогала ВСУ, детям и животным. Также погибла медсестра Елена Скляр, которую извлекли из-под завалов, но спасти не смогли.

Погиб и защитник Украины Андрей Притула, который воевал с 2014 года, имел ранения и награды. Его брат считается пропавшим без вести.

Актриса "Театра современного диалога" Анастасия Кольвач также погибла. Она была волонтером и защитницей животных. Ее парень сейчас служит в ВСУ.

Российская ракета унесла жизни 55-летней Татьяны Матоваловой, которая работала посудомоечницей, а также налоговика Ирины Ратушняк, которую коллеги вспоминают как профессионального и отзывчивого человека.

Погибшие в результате ракетного удара по Полтаве 1 любого/Фото: Их УБИЛА россия

Напомним, в ночь на 1 февраля Россия нанесла по Украине очередной комбинированный удар. В Полтаве вражеская ракета разрушила целый подъезд пятиэтажного дома.

В результате вражеского удара погибли 14 человек, в том числе трое детей — 7,9 и 12 лет.

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