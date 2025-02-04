На Сумщине упали два российских беспилотника: есть разрушения

Падения дронов зафиксированы в Буринской и Сумской громадах.

В Сумской области в ночь на 4 февраля упали два российских беспилотника. В результате повреждены окна и разрушены дачные дома.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Один из вражеских дронов упал на территории Буринской громады, второй – на территории Сумской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Буринской громаде взрывной волной было повреждено более 30 окон в жилых домах и более 20 – в учебном заведении.

В Сумской громаде разрушены и повреждены дачные дома.

Работают все необходимые службы, последствия вражеской атаки уточняются.

Напомним, российская армия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками в ночь на 4 февраля. В частности, в Киевской области работали силы ПВО.