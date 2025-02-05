В Україні повертають грошову компенсацію за "пакунок малюка": деталі рішення

Уряд ухвалив постанову про відновлення грошової компенсації за "пакунок малюка", яка була тимчасово призупинена з 1 січня 2025 року.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з рішенням, компенсаційні виплати будуть проводитися за оновленими правилами:

Гроші можна витратити тільки у визначених магазинах – до кінця 2025 року діятиме перелік закладів, які беруть участь у програмі.

Поки що виплати здійснюватиме лише "ПриватБанк", доки не буде укладено нові договори з іншими банками.

До вересня 2025 року запровадять спеціальну систему обліку, яка спростить контроль за виплатами та їх використанням.

Також державні органи мають найближчим часом роз’яснити порядок отримання компенсації. Тепер очікується швидка реалізація ухваленого рішення.