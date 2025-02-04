"Зимова підтримка": хто та коли отримає допомогу

"Зимова підтримка" — це як нові, так і вже наявні програми, які уряд розширив, щоб більше українців могли ними скористатися.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 4 лютого у Telegram.

"Зимова єПідтримка" , за якою кожен українець може отримати тисячу гривень. Виплата доступна зокрема на дітей. Наразі понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів. З них майже 12 млн отримали свої виплати.

, за якою кожен українець може отримати тисячу гривень. Виплата доступна зокрема на дітей. Наразі понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів. З них майже 12 млн отримали свої виплати. "Тепла зима" . Ми ухвалили рішення про виплату допомоги в розмірі 6500 грн кожній дитині з малозабезпечених родин та родин ВПО, які отримують державну підтримку.

. Ми ухвалили рішення про виплату допомоги в розмірі 6500 грн кожній дитині з малозабезпечених родин та родин ВПО, які отримують державну підтримку. "Незмінні зимові тарифи" . Тарифи на газ, тепло і світло залишаються без змін до кінця опалювального сезону.

. Тарифи на газ, тепло і світло залишаються без змін до кінця опалювального сезону. "Доступні субсидії" . Майже 3 млн родин отримують допомогу від держави на оплату комунальних послуг. Ще 250 тисяч домогосподарств з прифронтових громад отримали понад 3,4 млрд грн на купівлю дров та вугілля.

. Майже 3 млн родин отримують допомогу від держави на оплату комунальних послуг. Ще 250 тисяч домогосподарств з прифронтових громад отримали понад 3,4 млрд грн на купівлю дров та вугілля. Допомога вимушеним переселенцям . З 29 січня цього року ВПО можуть податися на субсидію на оренду житла.

. З 29 січня цього року ВПО можуть податися на субсидію на оренду житла. Безоплатне харчування школярів . Цієї зими таким харчуванням уже забезпечені понад мільйон учнів початкових класів. Для цих потреб держава на поточний рік розподілила громадам ресурс у понад 2,8 млрд грн.

. Цієї зими таким харчуванням уже забезпечені понад мільйон учнів початкових класів. Для цих потреб держава на поточний рік розподілила громадам ресурс у понад 2,8 млрд грн. "Вчительська доплата" . З січня цього року педагоги в школах отримують додаткову щомісячну виплату.

. З січня цього року педагоги в школах отримують додаткову щомісячну виплату. "Ще більш доступні ліки" . Ми рекордно розширили цю програму наприкінці минулого року. Додали до переліку доступних ліків ще понад 50 препаратів. Завдяки рекордному бюджету в 6,6 млрд грн ще 500 тисяч громадян зможуть скористатися програмою цього року.

. Ми рекордно розширили цю програму наприкінці минулого року. Додали до переліку доступних ліків ще понад 50 препаратів. Завдяки рекордному бюджету в 6,6 млрд грн ще 500 тисяч громадян зможуть скористатися програмою цього року. єКнига. 18-річні українці можуть отримати 908 грн на купівлю українських книжок. Вже більш як 90 тисяч людей подали заявки. Понад 84 тисячі заявників отримали кошти.

Нагадаємо, Кабмін змінив порядок виплат ветеранам та сім’ям загиблих військових.