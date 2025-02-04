"Зимняя поддержка": кто и когда получит помощь

Правительство обновило и расширило программы поддержки украинцев: обнародован перечень.
"Зимняя поддержка" — это как новые, так и существующие программы, которые правительство расширило, чтобы больше украинцев могли ими воспользоваться.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль 4 февраля в Telegram.
- "Зимняя эПоддержка", по которой каждый украинец может получить тысячу гривен. Выплата доступна, в частности, на детей. Сейчас более 13 млн. граждан подали заявки на получение средств. Из них около 12 млн получили свои выплаты.
- "Теплая зима". Мы приняли решение о выплате пособия в размере 6500 грн каждому ребенку из малообеспеченных семей и семей ВПЛ, получающих государственную поддержку.
- "Неизменные зимние тарифы". Тарифы на газ, тепло и свет остаются без изменений до конца отопительного сезона.
- "Доступные субсидии". Около 3 млн семей получают помощь от государства на оплату коммунальных услуг. Еще 250 тысяч домохозяйств из прифронтовых общин получили более 3,4 млрд грн на покупку дров и угля.
- Помощь вынужденным переселенцам. С 29 января этого года ВПЛ могут подать на субсидию на аренду жилья.
- Бесплатное питание школьников. Этой зимой таким питанием уже обеспечено более миллиона учеников начальных классов. Для этих нужд государство на текущий год распределило общинам ресурс более чем в 2,8 млрд грн.
- "Учительская доплата". С января этого года педагоги в школах получают дополнительную ежемесячную выплату.
- "Еще более доступное лекарство". Мы рекордно расширили эту программу в конце прошлого года. Добавили в список доступных лекарств еще более 50 препаратов. Благодаря рекордному бюджету в 6,6 млрд грн, еще 500 тысяч граждан смогут воспользоваться программой в этом году.
- эКнига. 18-летние украинцы могут получить 908 грн на покупку украинских книг. Уже более 90 тысяч человек подали заявки. Более 84 тысяч заявителей получили средства.
Напомним, Кабмин изменил порядок выплат ветеранам и семьям погибших военных.
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