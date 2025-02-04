"Зимняя поддержка": кто и когда получит помощь

"Зимняя поддержка" — это как новые, так и существующие программы, которые правительство расширило, чтобы больше украинцев могли ими воспользоваться.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль 4 февраля в Telegram.

"Зимняя эПоддержка" , по которой каждый украинец может получить тысячу гривен. Выплата доступна, в частности, на детей. Сейчас более 13 млн. граждан подали заявки на получение средств. Из них около 12 млн получили свои выплаты.

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Напомним, Кабмин изменил порядок выплат ветеранам и семьям погибших военных.