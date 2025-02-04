Якою буде погода в Україні 5 лютого: прогноз синоптикині

За декілька днів очікується потужний антициклон із півночі.
В Україні 5 лютого погода не зазнає особливих змін. Температура повітря найближчої ночі становитиме 0-5 градусів морозу, завтра вдень від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вітер очікується північних напрямків, помірний, часом рвучкий.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Очікується сніг на Сумщині, Полтавщині та Харківщині. Також невеликий сніг пройде місцями в західних областях.
"Проте на решті території України 5-го лютого – без істотних опадів", – зазначила фахівчиня.
У Києві у середу очікується вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.
За словами Діденко, від 7 лютого погоду України визначатиме потужний антициклон із півночі.
"Це означає, що опади малоймовірні, побільшає прояснень, а це прогностична ознака того, що вночі морози зміцніють, до -3-8 градусів, проте вдень теплішатиме до 0+2 градусів", – завершила синоптикиня Наталія Діденко.
Раніше йшлося про те, що в Україні стало прохолодніше. Температура повітря стає звичною для нинішньої пори року. Впродовж цього тижня на територію країни впливатиме повітря арктичного походження із північних широт.
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