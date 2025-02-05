"Рамштайн" без США: стала відома дата наступного засідання групи

Очікується, що учасники обговорять подальшу військову допомогу Україні, зокрема постачання боєприпасів, артилерії та систем протиповітряної оборони.

Наступне засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого, але цього разу без традиційного керівництва США. Головувати буде Велика Британія.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на свої джерела.

Формат "Рамштайн" було започатковано навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії. Традиційно зустрічі очолюють США, а саме міністр оборони, проте на цьому засіданні координацію візьме на себе Лондон.

Очікується, що учасники обговорять подальшу військову допомогу Україні, зокрема постачання боєприпасів, артилерії та систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 14 - 16 лютого також має відбутися Мюнхенська конференція, під час якої представлять стратегію президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.