Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: нові подробиці

Знову вибух в ТЦК! 5 лютого теракт трапився у Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині. В Мережі опублікували кадри перших митей після вибуху. Відомо про одного загиблого та кількох поранених.

Про це в ексклюзиві TSN.ua розповіла Людмила Труфин.

Вибух у Кам'янець-Подільському ТЦК

Це вже просто не вкладається в голові! 5 лютого у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК. Попередньо, загинув чоловік, четверо людей поранені, повідомила Суспільному інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Вінцарська.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, на місці вибуху працюють всі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група. Причини та обставини вибуху встановлюються.

У Мережі також пишуть, що чоловік, який загинув на місці, попередньо і вчинив підрив біля будівлі Кам’янець-Подільського ТЦК та СП. У телеграм-каналі Кам'янець-Подільський 24/7 повідомили, що до КПП роти охорони Кам’янець-Подільського ТЦК прийшла цивільна особа, щоб передати речі військовозобов’язаному. Під час передачі сумки і стався вибух.

Наслідки вибуху біля ТЦК у Кам'янці-Подільському / Фото: t.me/kamianetsplus

Внаслідок цього цивільний загинув на місці, а військовослужбовець отримав поранення, його стан задовільний. Тим часом народна депутатка Софія Федина заявила, що у будівлю ТЦК невідомий кинув гранату. Правоохоронці наразі цю інформацію не підтвердили.

Вибух у Рівненському ТЦК

Нагадаємо, що аналогічний інцидент днями трапився у Рівному. 1 лютого у приміщенні ТЦК пролунав вибух. Спершу було відомо, що загинула 1 людина, а ще шестеро дістали поранення. Більше деталей у той день не повідомлялось. Однак, вже 5 лютого Служба безпеки задокументувала злочини окупантів, які й організували теракт у Рівненському обласному ТЦК, використавши "втемну" завербованого агента. Його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Внаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що РФ завчасно підготувала ліквідацію свого агента як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони.За матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах.Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання. За його вказівкою агент прибув до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), що був замаскований у туристичному рюкзаку.”

Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ. Ще один гаджет із "дистанційним управлінням" фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК. За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували момент, коли агент зайшов із вибухівкою до приміщення і одразу активували СВП через виклик.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та винних осіб.

Нагадаємо, останніми місяцями в Україні зафіксовано кілька вибухів біля ТЦК. У Павлограді постраждав один чоловік, у Рівному загинула людина, ще шестеро поранені. Частину підозрюваних уже затримали.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕРШІ КАДРИ ПІСЛЯ ВИБУХУ БІЛЯ ТЦК У КАМ'ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ! Нові подробиці!

Читайте також: