Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: новые подробности

Снова взрыв в ТЦК! 5 февраля теракт произошел в Каменце-Подольском на Хмельнитчине. В Сети опубликовали кадры первых мгновений после взрыва. Известно об одном погибшем и нескольких раненых.

Об этом в эксклюзиве TSN.ua рассказала Людмила Труфин.

Взрыв в Каменец-Подольском ТЦК

Это уже просто не укладывается в уме! 5 февраля в Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК. Предварительно, погиб мужчина, четыре человека ранены, сообщила Общественному инспектору по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Винцарска.

По информации местных телеграмм-каналов, на месте взрыва работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

В Сети также пишут, что погибший на месте мужчина предварительно и совершил подрыв у здания Каменец-Подольского ТЦК и СП. В телеграмм-канале Каменец-Подольский 24/7 сообщили, что в КПП роты охраны Каменец-Подольского ТЦК пришло гражданское лицо, чтобы передать вещи военнообязанному. При передаче сумки и произошел взрыв.

Последствия взрыва возле ТЦК в Каменце-Подольском/Фото: t.me/kamianetsplus

В результате гражданский погиб на месте, а военнослужащий получил ранение, его состояние удовлетворительное. Тем временем народная депутат София Федина заявила, что в здание ТЦК неизвестный бросил гранату. Стражи порядка эту информацию не подтвердили.

Взрыв в Ровенском ТЦК

Напомним, что аналогичный инцидент на днях произошел в Ровно. 1 февраля в помещении ТЦК прогремел взрыв. Сначала было известно, что погиб один человек, а еще шестеро получили ранения. Больше деталей в тот день не сообщалось. Однако уже 5 февраля Служба безопасности задокументировала преступления оккупантов, которые и организовали теракт в Ровенском областном ТЦК, использовав "втемную" завербованного агента. Его намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он вошел внутрь здания. В результате происшествия террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Установлено, что РФ заблаговременно подготовила ликвидацию своего агента как "лишнего" свидетеля теракта против Сил обороны. По материалам дела, террористом оказался 21-летний безработный из Житомирщины, который искал быстрые заработки на телеграмм-каналах. По его указанию агент прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством (СИН), которое было замаскировано в туристическом рюкзаке.”

Установлено, что взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, к которому был удален доступ спецслужбы РФ. Еще один гаджет с "дистанционным управлением" фигурант держал в своих руках, заходя в здание ТЦК. С помощью камеры телефона российские спецслужбы зафиксировали момент, когда агент зашел со взрывчаткой в помещение и сразу активировали СВП по вызову.

В настоящее время идет расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и виновных.

Напомним, в последние месяцы в Украине зафиксировано несколько взрывов возле ТЦК. В Павлограде пострадал один человек, в Ровно погиб человек, еще шесть ранены. Часть подозреваемых уже задержана.

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