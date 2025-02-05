В Запорожье раздаются взрывы: что известно

В Запорожье раздался взрыв.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"В настоящее время экстренные службы направлены на обследование", – говорится в сообщении.

Федоров также призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности.

В 16:09 и.о. городского головы Запорожья Регина Харченко сообщила, что обошлось без пострадавших.

"Граждане! О взрыве, который слышали жители одного из районов города. По обновленной информации, без пострадавших", – говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье группа молодых людей жестоко избила несовершеннолетнего прямо посреди улицы. Инцидент был зафиксирован на видео.

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