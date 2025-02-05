Дарья Трегубова впервые прокомментировала слухи о своей свадьбе

Украинская актриса и телеведущая Дарья Трегубова не скрывает, что у нее новый роман, но рассказывать, кто ее избранник – она не торопится.

Недавно в Киеве прошла закрытая презентация книги, на которой ТСН.ua встретил известную телеведущую, 44-летнюю Дарью Трегубову. Она была одета в яркий розовый костюм и буквально светилась от счастья. Конечно, мы не могли не расспросить об изменениях в ее личной жизни, ведь за глаза в кулуарах уже ходят слухи, что Дарья готовится к свадьбе с новым избранником.

Дарья Трегубова

"Честно вам скажу, у меня нет такой цели на данный момент. Более того, свадьба не входит в ТОП-10 моих планов на ближайшее время. Но опять же, я не исключаю, что она может и произойти. Жизнь вообще очень непредсказуема", — поделилась с ТСН.ua Трегубова. — Обещаю вам, когда я буду готова, обязательно представлю вам своего мужа".

Напомним, о своих новых отношениях Даша Трегубова впервые рассказала летом прошлого года. Чуть позже она рассекретила, что ее загадочным избранником стал ее старый знакомый. От прошлых отношений у Трегубовой есть 13-летняя дочь. К слову, на презентации Дарья Трегубова откровенно рассказала, чем удивила ее певица Оля Полякова.

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