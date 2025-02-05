Дарья Трегубова откровенно рассказала, чем удивила ее Полякова

Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова стала гостьей закрытой презентации книги Аниты Луценко, недавно состоявшейся в Киеве.

На мероприятии звезда призналась, что уже давно дружит с Анитой, поэтому не могла пропустить это событие. "Мы дружим очень давно, еще даже до того, как Анита стала известной на всю страну тренершей. Она всегда меня морально во всем поддерживает, и сейчас я даже сама периодически тренируюсь на ее онлайн-программе", — поделилась с ТСН.ua Трегубова.

Также Трегубова призналась, как чувствует себя в канун 45-летия, и не было ли у нее когда-то желания скрыть свой возраст, как это в свое время делала певица Оля Полякова. Напомним, в 2022 году известная артистка шокировала признанием, что с начала карьеры указывала свой ненастоящий возраст, а именно на пять лет меньше.

"Это действительно смешно. Потому что я Олю знаю очень давно, она меня старше на год. И когда я только поступала в институт, она уже там училась. И когда я видела, сколько ей указывают лет в СМИ, очень удивлялась. Сейчас я полностью довольна своим возрастом. Через месяц мне исполнится 45 лет, и я считаю, что многого достигла, и вместе с тем, есть куда развиваться дальше. Я в гармонии со своим возрастом, чего желаю каждой женщине", — поделилась артистка с ТСН.ua.

Кстати, новая книга Аниты Луценко "15 вечеров с Хезером" именно о том, как в любом возрасте чувствовать себя счастливым. Кроме советов 75-летней британки по имени Хезер там собраны рецепты вкусных блюд и интересные факты о традициях и быте британцев. К слову, когда Анита Луценко представила книгу в Киеве, то устроила благотворительный аукцион. Спортсменка за потрясающую сумму продала обед с собой.

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