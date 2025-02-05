Дар'я Трегубова вперше прокоментувала чутки про своє весілля

Українська акторка і телеведуча Дар'я Трегубова не приховує, що у неї новий роман, але розказувати, хто її обранець - вона не квапиться.

Нещодавно у Києві відбулася закрита презентація книги, на якій ТСН.ua зустрів відому телеведучу, 44-річну Дар'ю Трегубову. Вона була одягнена у яскравий рожевий костюм і буквально світилася від щастя. Звісно, ми не могли не розпитати про зміни в її особистому житті, адже позаочі в кулуарах вже ширяться чутки, що Дар'я готується до весілля з новим обранцем.

Дар'я Трегубова

"Чесно вам скажу, у мене немає такої цілі на даний момент. Більше того, весілля не входить в ТОП-10 моїх планів на найближчий час. Але знову ж таки, я не виключаю, що воно може і статися. Життя взагалі дуже непередбачуване”, - поділилася з ТСН.ua Трегубова. - Я не дуже охоче ділюся особистою інформацією, бо це не та тема, на якій я хочу, як то кажуть, "виїжджати" Але обіцяю вам, коли я буду готова, обов'язково представлю вам свого чоловіка".

Нагадаємо, про свої нові стосунки Даша Трегубова вперше зізналася влітку минулого року. Трохи пізніше вона розсекретила, що її загадковим обранцем став її давній знайомий. Від минулих стосунків у Трегубової є 13-річна донька. До слова, на презентації Дар'я Трегубова також відверто розповіла, чим здивувала її співачка Оля Полякова.

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