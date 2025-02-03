Взрывы возле помещений ТЦК в Украине: кто за этим стоит и какие последствия

В Украине фиксируют взрывы в ТЦК. Неизвестное устройство сдетонировало в Павлограде на Днепропетровщине. Один человек получил ранения. Расследуют подобный инцидент и в Ривне. Там накануне в результате взрыва в военкомате один человек погиб, еще шестеро ранены.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.

Мощный взрыв в Ровенском ТЦК прогремел в субботу под вечер. Жители района сразу не поняли, что случилось. Ведь воздушной тревоги, говорят, не было.

В военкомат за считанные минуты прибыли все экстренные службы. Окружили территорию вокруг. Впоследствии в полиции сообщили: один человек погиб, еще шестеро ранены. Гражданские они или военные - подробностей нет. В терцентре комплектования подтвердили, это был взрыв.

На месте работали следователи. Подробности трагедии обещают сообщить позже. Но уже на следующий день прогремел взрыв возле ТЦК и в Павлограде Днепропетровской области. Там обошлось без погибших - один человек получил ранения. Его состояние, сообщают, легкое. Свидетели говорят, перед тем, как прогремело, видели, как от здания убегал неизвестный. Официальная информация из ТЦК очень скупая: всех причастных устанавливают следователи.

Место теракта

И это уже не первый взрыв возле ТЦК на Днепропетровщине. В середине декабря произошел теракт возле военкомата в областном центре. Тогда один человек погиб. Еще 4 получили ранения, среди них двое полицейских. Через несколько часов после инцидента задержали 37-летнего мужчину. Следователи сообщили, что в админздание он принес сумку со взрывчаткой по заказу вражеских спецслужб. С куратором общался в мессенджере. В суде подозреваемый оправдывался: "Меня ввели в заблуждение. Там не должно было быть никакой взрывчатки. Там должна была быть краска и деньги. Те деньги были для того, кто должен был получить взятку. Намерения или там еще чего-то такого убивать, делать взрыв у меня не было. Я был неосведомлен".

Подозреваемый в теракте

Но вскоре задержали сообщников задержанного - супругов, которые по заказу оккупантов изготовили взрывное устройство и передали днепрянину. Обо всем отчитались российскому куратору. По данным следствия, они готовили еще один взрыв. Сейчас все трое в СИЗО. Им грозит пожизненное.

На Житомирщине взрыв прогремел в конце декабря возле Бердичевского районного терцентра комплектования. Тогда никто не пострадал. На месте нашли сумку с мобильным телефоном и взрывчаткой, которая не сдетонировала. Она содержала металлические шарики, которые в случае взрыва вызвали бы множественные ранения у людей. Тогда в области объявили спецоперацию и уже через несколько часов задержали подозреваемых в преступлении. Один из них - 41-летний неоднократно судимый уроженец Донетчины. Его задержали в маршрутке по дороге в Киев. Также следователи установили, сообщницей мужчины была 23-летняя жительница Бердичева. И опять-таки работала пара под руководством российских кураторов.

Сейчас все взрывы на территории ТЦК совместно расследуют полиция и СБУ.

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Напомним, Сырский жестко отреагировал на серию нападений на ТЦК и убийство военного.

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