Пять растений, которые нужно обязательно обрезать в марте, чтобы они хорошо цвели

Обрезка растений, цветов, деревьев и кустов ранней весной – это вопрос не только красоты и эстетичного вида, но и необходимая мера, способствующая лучшему цветению и плодовитости растений.

Лучшее время для обрезки многих деревьев – это апрель, однако специалисты напоминают о пяти видах растений, которые обязательно нужно обрезать в начале марта. Обратите на это внимание, поскольку именно благодаря этому растения будут лучше расти и порадуют цветением.

Эксперт по садоводству Крейг Уилсон указал, какие именно растения нужно обрезать в марте, чтобы стимулировать их рост и цветение.

Глициния

Это очень красивое растение можно обрезать в феврале и марте. Итак, если вы не обрезали глицинию в феврале, сделайте это обязательно в марте. Ибо, если не успеете в первый месяц весны, в следующий раз это можно будет сделать летом — в июле и августе.

Нужно срезайте молодые побеги так, чтобы на каждом осталось всего по две почки.

Глициния

Розы

Март – лучшее время для обрезки роз и розовых кустов. Когда немного потеплеет, не будет морозов, в начале весны начинайте обрезку этого растения. И не бойтесь это делать, срезайте больше, все отрастет, побеги станут гораздо длиннее. Обрезайте близко расположенные стебли. Делайте срез под углом 45 градусов на 5 – 7 миллиметров выше уровня почки.

Розы

Гортензия

Если хотите, чтобы гортензия цвела целое лето, не забудьте обрезать ее в марте. Для этого растения очень важно обрезать все стебли.

Гортензия

Клематис

В марте обязательно нужно удалить прошлогоднюю поросль. Обрежьте растение на 25 – 30 см над уровнем земли. Регулярная обрезка способствует интенсивному росту и обильному цветению.

Клематис

Фруктовые деревья

И конечно не забудьте обрезать груши и яблони, пока деревья находятся в покое. В марте у вас еще немного времени, чтобы обрезать ветки, а когда дерево начнет покрываться почками и расти, будет поздно. Во время обрезки фруктовых деревьев помните, что нужно обрезать так, чтобы крона дерева была бокаловидной, а свет попадал на все части дерева.

Яблони

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